Feria del empleo en Puebla capital este miércoles 17 de junio

María Tenahua

La regidora Marcela Montealegre Villagrán anunció la feria del empleo en su séptima edición del año, se realizará este 17 de junio en el Centro de Convenciones en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

En este sentido, destacó que en esta ocasión se ofertarán 11 mil empleos y van a participar más de 100 empresas de diferentes giros, tanto comerciales, de servicios y turísticos, con el objetivo de que la gente cuente con una oferta laboral.

Agregó que los interesados deben acudir con su solicitud elaborada, CV y documentación para entregarla a las empresas de su interés, al señalar que los salarios llegan hasta los 50 mil pesos.

La integrante de cabildo indicó que, durante toda la administración, más de dos mil 300 poblanos se colocaron en una fuente de empleo en las distintas empresas que participan en este tipo de eventos.