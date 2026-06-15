Podrían citar a comparecer a Adán Domínguez y su gente por su mala rehabilitación de la Avenida Juárez: Leobardo Rodríguez

María Tenahua

El presidente de la comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, no descartó que la contraloría llame a comparecer a los exfuncionarios municipales del gobierno panista por la mala rehabilitación de la Avenida Juárez.

En entrevista, señaló que existe una subcontraloría de obra, que tuvo que verificar en la anterior administración el trabajo en la glorieta de la 19 Sur.

Debido a que el viernes 12 de junio, por la intensa lluvia en la capital poblana, se levantó el adoquín colocado hace dos años.

Dijo que es la segunda ocasión que este material sufre desperfectos con las intensas lluvias que se han presentado.