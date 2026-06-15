Alumnas BUAP, a la final de Infomatrix Iberoamérica 2026

Desde Puebla

Ixcheel Jasmín Huerta Ramos, Daniela Guadalupe Lira Huerta; Dafne Cirne Hernández y Jessica Nahomi Corona Hernández son estudiantes del sexto semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP y con su proyecto HerStory participarán en la final de Infomatrix Iberoamérica 2026, que se llevará a cabo en San Luis Potosí del 17 al 20 de junio.

Su propuesta: una plataforma llamada HerStory, con dos ejes de acción, uno de carácter educativo y otro para mantener vigentes y actualizadas las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas desde hace 10 años o más. Con el primero generan conocimiento sobre las aportaciones de mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia por medio de podcast, recomendaciones de libros, películas y otros materiales.

Con el segundo, mantienen vigentes los registros de búsqueda de mujeres que tienen 10 años o más desaparecidas, pues debido al tiempo, éstas fichas se hacen menos visibles: “Ocupamos una base de datos del gobierno, que se trabajó a través de minería y ciencia de datos. De ahí mostramos en nuestra página un mapa donde al dar clic en cualquiera de los estados del país, se despliegan los datos de búsqueda de las mujeres que desaparecieron”.

La información que manejan en su plataforma está validada a través de la extracción de un folio oficial de búsqueda del gobierno, a fin de garantizar que los casos no sean falsos, además de llevar un seguimiento y en caso de ser encontradas bajar la ficha. La idea también es generar notificaciones al familiar sobre el estatus del caso.

Esta idea se gestó por las estudiantes desde su participación en la Feria de Proyectos (Fepro 2025), organizada por la BUAP. Ahora, en Infomatrix Iberoamérica 2026, un concurso de ciencia y tecnología que reúne a los mejores talentos jóvenes, las estudiantes BUAP presentarán su propuesta y competirán con más de 200 proyectos científicos.