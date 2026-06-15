Video: Pobladores intentan tomar la presidencia de Acatlán; exigen salida de la morenista Lupita Bárcenas

Desde Puebla
La inconformidad contra el gobierno de Guadalupe Lucero Bárcenas escaló este lunes, luego de que decenas de pobladores, inspectores, presidentes auxiliares y regidores se manifestaran frente a la presidencia municipal e intentaron ingresar al inmueble, para exigir diálogo con la alcaldesa y plantear diversas demandas ciudadanas.
En el lugar ya hay presencia de la policía municipal y Marina.
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