Presentarán modificación al trazo del Cablebús en Puebla: Choco Parra

Erika Méndez
El coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra informó que la próxima semana presentará la modificación que se realizará al trazo del Cablebús.
En conferencia de prensa, dijo que son ajustes realizados con base en los más de 26 estudios técnicos realizados durante los seis meses que han transcurrido del proceso.
Explicó que se trata de un cambio para que el sistema de transporte llegue a más colonias con un total de nueve estaciones.
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