España decepciona y apenas empata con Cabo Verde en su debut mundialista

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de España protagonizó una de las primeras sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar sin goles frente a Cabo Verde. La Furia Roja se encontró con una auténtica muralla defensiva y fue incapaz de romper el cero ante una selección que disputó el primer partido mundialista de su historia.

Lejos de intimidarse por el rival, los caboverdianos mostraron orden, intensidad y una gran disciplina táctica durante los 90 minutos. España intentó imponer condiciones con la posesión del balón y generó algunas aproximaciones de peligro, pero una y otra vez se encontró con una defensa que resistió cada ataque.

Los dirigidos por Luis de la Fuente dejaron escapar sus primeros puntos del torneo, mientras que Cabo Verde celebró un resultado histórico en su debut mundialista. El empate representa uno de los mejores resultados en la historia del futbol caboverdiano y confirma que en una Copa del Mundo ningún rival puede darse por favorito antes de tiempo.