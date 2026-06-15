A FGR y FGE compete investigar presuntos vínculos delictivos de la detenida en Cholula: Armenta 

Erika Méndez
A la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) les compete investigar supuestos vínculos de la mujer detenida en Cholula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier aseguró que su gobierno se ha dedicado a combatir de manera frontal el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción dentro del ámbito de sus competencias.
“Las evidencias están totalmente acreditadas en la vinculación con las fiscalías y para nosotros es muy importante que sepan que es nuestra prioridad”, indicó el mandatario.
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