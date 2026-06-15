Beneficiarios de la beca Rita Cetina todavía tienen oportunidad de recoger su tarjeta

María Huerta
Los beneficiarios de la beca Rita Cetina tienen oportunidad de recoger su tarjeta.
Informó Cecilia Calvillo Ángeles que la entrega continuará en todo el estado hasta el 26 de junio, el apoyo económico a los beneficiarios es de 2 mil 500 pesos por estudiante.
Abundó que ese apoyo será durante agosto para contribuir a los gastos del próximo ciclo escolar 2026-2027.
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