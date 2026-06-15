Puebla, sede del Ficmoto 2026 en el Centro Expositor

Erika Méndez
Puebla será sede del Festival Internacional de Cultural y Motociclismo México 2026 (Ficmoto) que se realizará los días 15 y 16 de agosto en el Centro Expositor de Puebla.
La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera dijo que este evento espera más de 30 mil personas, una ocupación hotelera de cinco mil habitaciones y derrama de 60 millones de pesos.
Destacó que el 16 de agosto se presentará Panteón Rococó, también habrá rodadas nacionales e internacionales y una expo comercial y gastronómica.
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