Puebla, sede del Ficmoto 2026 en el Centro Expositor

Erika Méndez

Puebla será sede del Festival Internacional de Cultural y Motociclismo México 2026 (Ficmoto) que se realizará los días 15 y 16 de agosto en el Centro Expositor de Puebla.

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera dijo que este evento espera más de 30 mil personas, una ocupación hotelera de cinco mil habitaciones y derrama de 60 millones de pesos.

Destacó que el 16 de agosto se presentará Panteón Rococó, también habrá rodadas nacionales e internacionales y una expo comercial y gastronómica.