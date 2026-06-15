Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones de los primeros cinco grupos

EL UNIVERSAL

Con el apasionante duelo entre Ecuador y Costa de Marfil, todas las selecciones de los primeros cinco grupos ya disputaron sus primeros partidos del Mundial 2026, y las tablas de posiciones están al rojo vivo. Cada país ya sacó la calculadora y empezó a hacer cálculos para ver qué necesitan en el segundo partido para poder clasificar.

De los tres países anfitriones, el único que no está en primer lugar es Canadá, que empató con Bosnia y Herzegovina en su debut. México y Estados Unidos, lideran sus grupos.

Con el apasionante duelo entre Ecuador y Costa de Marfil, todas las selecciones de los primeros cinco grupos ya disputaron sus primeros partidos del Mundial 2026, y las tablas de posiciones están al rojo vivo. Cada país ya sacó la calculadora y empezó a hacer cálculos para ver qué necesitan en el segundo partido para poder clasificar.

De los tres países anfitriones, el único que no está en primer lugar es Canadá, que empató con Bosnia y Herzegovina en su debut. México y Estados Unidos, lideran sus grupos.

GRUPO A

México está en primer lugar con 3 puntos y 2 goles a favor, sin anotaciones en contra, después de haber vencido a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Al Tri lo sigue de cerca Corea del Sur, a quien enfrentará este jueves en Guadalajara, con los mismos puntos, pero con la ventaja de la diferencia de goles a su favor. Finalmente, República Checa y Sudáfrica toman el tercer y cuarto lugar respectivamente.

GRUPO B

Uno de los grupos más parejos hasta ahora, ya que todos empataron su primer partido y todos lo hicieron con el mismo marcador (1-1). De esta forma, Suiza es el líder temporal, seguido por Canadá, Qatar y Bosnia, pero en la segunda jornada de la fase de grupos empezarán a moverse las posiciones.

GRUPO C

Tras una primera jornada sorpresiva, Escocia ocupa el primer lugar con 3 puntos después de vencer a Haití (último lugar) en el estadio Boston de Foxborough.

En el inmueble donde se jugará la final, Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la primera jornada. Con un empate 1-1, se disputan el segundo y tercer lugar del grupo.

GRUPO D

Estados Unidos es el líder de su grupo a pesar de tener los mismos puntos que Australia, gracias a la goleada que le propinó a Paraguay. El equipo sudamericano toma el último lugar del grupo pero tiene los mismos puntos que Turquía, que cayó ante los Socceroos.

GRUPO E

La gran goleada de la Copa del Mundo llegó en el debut de Alemania, que cumplió con lo esperado y le clavó siete goles al modesto Curazao, que nunca olvidará haber anotado su primer gol en una Copa del Mundo a pesar del resultado.

Después, Costa de Marfil dio otra de las sorpresas más atractivas del torneo con el triunfo agónico sobre Ecuador.