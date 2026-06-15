Acuerdo de paz entre EU e Irán beneficiaría a México; bajaría precio de gasolina: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. “Esperemos que este acuerdo de Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra se concrete”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que México siempre respaldará la construcción de acuerdos de paz. Confió en que esto permita reducir el precio del petróleo y ayude a aquellos países que tienen ya problemas para acceder al combustible.

En la actualidad, destacó, el precio del petróleo se encuentra a 80 dólares el barril aunque llegó a estar a cien dólares el barril. Si se concreta la reducción seguramente impactará en que baje aún más el precio del barril del petróleo, lo que beneficiaría a México porque en la actualidad se está compensando con la reducción de una parte del Impuesto Especial para Productos y Servicios a fin de mantener el precio de la gasolina Magna.

Al abrirse el estrecho de Ormuz, habría mayor acceso al petróleo e impactará en el precio, afirmó Sheinbaum.