Mexicana Katia Itzel hace historia en el campeonato 2026 como parte del cuerpo arbitral

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La presencia de México en el Mundial 2026 no sólo se encuentra sobre el terreno de juego; Katia Itzel García volvió a marcar un precedente para el futbol nacional al integrar el cuerpo arbitral designado para el encuentro entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la actividad del Grupo F de la justa mundialista.

La colegiada mexicana fue nombrada cuarta árbitra para el compromiso, una responsabilidad reservada para oficiales de amplia experiencia y confianza por parte de los organismos encargados de las designaciones arbitrales.

Su inclusión en uno de los encuentros del campeonato mundial de futbol representa un nuevo reconocimiento a una trayectoria que ha ido ganando relevancia dentro y fuera del país.

La designación adquiere un significado especial al tratarse de la primera mujer mexicana que forma parte de un equipo arbitral en una justa mundialista varonil absoluta.

El hecho coloca a Katia Itzel entre las figuras más destacadas del arbitraje nacional y confirma el crecimiento que ha tenido durante los últimos años en el escenario internacional.

¿Quién es Katia Itzel García?

La silbante protagonizó varios momentos relevantes dentro de su profesión; entre ellos destaca su participación en la Copa Mundial Femenina de 2023, además de su presencia en competencias internacionales organizadas por la FIFA y la Concacaf, donde logró consolidarse como una de las árbitras con mejor proyección de la región.

Su ascenso también estuvo acompañado por logros dentro del futbol mexicano. Katia Itzel se convirtió en una de las pocas mujeres en dirigir encuentros de la Liga MX varonil, rompiendo barreras en un entorno históricamente dominado por hombres.

Gracias a su preparación física, capacidad técnica y conocimiento del reglamento, logró abrirse paso hasta convertirse en una de las representantes más importantes del arbitraje nacional.

La participación en el duelo entre neerlandeses y japoneses es resultado de un largo proceso de evaluaciones y seguimiento por parte de los organismos internacionales.

Los árbitros seleccionados para el Mundial 2026 fueron sometidos a rigurosos controles de desempeño antes de recibir una designación dentro del torneo.

Con esta histórica designación, México suma representación dentro del cuerpo arbitral de la justa mundialista y confirma que su influencia en el campeonato no se limita únicamente a los futbolistas que participan en la cancha.