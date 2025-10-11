30 mil damnificados en Puebla por las lluvias; confirman 9 decesos en Huauchinango

Erika Méndez

Autoridades de los tres niveles de gobierno reportaron que, al corte de este sábado, suman 30 mil damnificados en la Sierra Norte por los deslaves, derrumbes e inundaciones por las lluvias del 9 y 10 de octubre.

Sumado a ello, confirmaron el deceso de nueve personas en el municipio de Huauchinango, así como la desaparición de ocho má.

Por otro lado dieron a conocer que este 11 de octubre arribarán 100 elementos de la secretaría de Marina a Puebla, para apoyar, pues hay diversos tramos carreteros con daño, así como 13 escuelas afectadas.