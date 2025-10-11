Abren nuevos albergues para atender a personas afectadas en la Sierra Norte

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla, en coordinación con autoridades municipales, ha habilitado nuevos albergues temporales en distintos municipios de la Sierra Norte, con el objetivo de brindar refugio seguro, alimentación y atención básica a las personas afectadas por las intensas lluvias registradas en la región.

Los nuevos espacios habilitados se localizan en puntos estratégicos, con fácil acceso y condiciones adecuadas para atender a la población en situación de emergencia. A continuación, se detallan los albergues activos:

En el municipio de Honey, el albergue está ubicado en el Auditorio Municipal, en calle Aldama y 5 de Mayo, al interior de la Presidencia.

En Jalpan, se han habilitado dos albergues: la Casa Ejidal de Apapantilla, y la Escuela Telesecundaria de Techalotla, sobre la calle principal.

En Pantepec, se encuentran operando dos albergues: la Primaria Emiliano Zapata en la comunidad de Carrizal Viejo, sobre la avenida principal, y la Telesecundaria de Carrizal Nuevo, también ubicada en la avenida principal.

En el municipio de Tlaxco, se habilitó un albergue en el Preescolar de Atlalpan, localizado en la plaza principal.

En Venustiano Carranza, hay tres espacios disponibles: el Auditorio Jaime de la Madrid, ubicado en la calle 16 de Septiembre en la cabecera municipal; la Presidencia Auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas; y la Presidencia Auxiliar de Coronel Tito Hernández.

En Xicotepec, se encuentran activos tres albergues: la Primaria Francisco Murguía, ubicada en la calle Morelos de Villa Ávila Camacho; la Presidencia Auxiliar de Villa Ávila Camacho, sobre la carretera Pachuca–Tuxpan; y la Presidencia Municipal, en la cabecera.

Finalmente, en el municipio de Zihuateutla, se ha habilitado un albergue en el Templo Alfa y Omega de la comunidad La Unión, sobre la avenida Venustiano Carranza.