Finales de película disparan el rating de la NFL a niveles históricos

La National Football League ha encontrado la fórmula que mantiene a la televisión estadunidense en suspenso cada fin de semana. Ni la postemporada de MLB, ni el arranque del hockey o las carreras de Fórmula Uno, han logrado cauticar a los aficionados cuando los partidosa de futbol americano se viven como finales de película.

Concluida la quinta semana de la temporada regular, la liga registra un promedio de 18.58 millones de espectadores por partido, la cifra más alta desde 2010 y la segunda mayor en la historia. Esto representa un aumento de ocho por ciento con respecto a 2024 y de nueve por ciento sobre 2023. La diferencia la marcan los encuentros que se definen en los últimos segundos y tienen giros narrativos.

CBS obtuvo su mejor audiencia desde 1998 con 19.6 millones en su ventana de tarde con Broncos-Eagles. Fox alcanzó 20.3 millones en su juego de la semana entre Commanders y Chargers, mientras ESPN sumó 22.3 millones en Monday Night Football con Chiefs-Jaguars.

La cumbre sigue siendo Eagles contra Chiefs en la Semana 2, revancha del Super Bowl LIX, con 33.8 millones de espectadores.

Marcadores cerrados en aumento

Hasta la quinta semana hubo 24 partidos que se resolvieron en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en tiempo extra, la mayor cantidad de la historia a estas alturas de la temporada. Otros 46 juegos se decidieron por un marcador de ocho puntos o menos y 44 por siete puntos o menos.

Bill Mulvihill, de la NFL, analiza que los partidos que llegan a la segunda mitad con una sóla posesión mantienen al público pegado más tiempo que nunca. La audiencia responde a la tensión del final como si fuera el clímax de una película y la NFL ha aprendido a aprovecharlo.

La influencia de la liga no se limita a los domingos ni a la pantalla, sino que impregna la cultura estadunidense. La NFL ocupa los 25 primeros lugares de la televisión desde el inicio de la temporada y cada juego se convierte en un tema de conversación. La liga ha sabido segmentar su calendario para maximizar la cobertura de cada enfrentamiento y crear ventanas de tiempo donde los partidos se viven como historias independientes.

El impacto económico de estas cifras es enorme. La liga maneja derechos de transmisión por 30 mil millones de dólares y cada punto de rating refleja la eficacia de su modelo.