Se pone al rojo vivo la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde Panamá volvió a vivir gracias a su triunfo de visitante de 0-1 ante El Salvador, con lo que Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, está al fondo del Grupo A.

“Volvimos a la vida, estamos contentos, ahora hay que seguir con los pies en el suelo, seguir confiando en el grupo y hacer los últimos tres esfuerzos”, declaró Thomas Christiansen, técnico de Panamá.

“Ahora estamos otra vez metidos de lleno en la lucha, si llegamos a empatar o perder ya estaríamos medio fuera”, añadió.

La victoria de Panamá significó romper el maleficio que tenían en El Salvador, sede en la que siempre habían perdido los partidos de eliminatoria.

Por su parte, las cosas se le complican a Luis Fernando Tena tras empatar 1-1 con Surinam.

“Duele mucho perder dos puntos así en el último minuto (…) nos sentimos muy dolidos. Uno queda con un sabor muy amargo, pero a la vez muy orgulloso de nuestros jugadores por cómo defienden su playera, su bandera y cómo se matan en cada jugada”, indicó tras el partido.

ASÍ VA LA ELIMINATORIA DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026:

Al Mundial clasifica de manera directa el primero de cada uno de los tres grupos de Concacaf, mientras que los dos mejores segundos van a repesca.

GRUPO A PUNTOS DG Surinam 5 +1 Panamá 5 +1 El Salvador 3 -1 Guatemala 2 -1

GRUPO B PUNTOS DG Curazao 7 +3 Jamaica 6 +4 Trinidad y T. 4 +1 Bermudas 0 -8

GRUPO C PUNTOS DG Haití 5 +3 Honduras 5 +2 Costa Rica 3 0 Nicaragua 1 -5

MEJOR SEGUNDO LUGAR PUNTOS DG Jamaica 6 +4 Honduras 5 +2 Panamá 5 +1

LOS TRES PARTIDOS QUE LE FALTAN A GUATEMALA DE LUIS FERNANDO TENA:

– 14 de octubre: El Salvador vs. Guatemala.

– 13 de noviembre: Guatemala vs. Panamá.

– 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam.

LOS TRES PARTIDOS QUE LE FALTAN A COSTA RICA DE MIGUEL HERRERA:

– 13 de octubre: Costa Rica vs. Nicaragua.

– 13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica.

– 18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras.