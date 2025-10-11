En Atlixco, Ariadna Ayala invirtió casi 150 mdp en obra pública

Desde Puebla

A un año de gobierno, la presidenta municipal Ariadna Ayala impulsa proyectos con sentido social, para elevar la calidad de vida de las y los atlixquenses. A través de la Secretaría de Infraestructura, se han invertido más de $147 millones 500 mil pesos en obras que fortalecen la equidad territorial y la creación de entornos urbanos más seguros y habitables.

En infraestructura educativa, se destinaron 8 millones 500 mil pesos para construir tres techados, un comedor escolar, dos aulas y rehabilitar canchas deportivas, mejorando la convivencia y el aprendizaje en diversas escuelas.

Con 25 millones 700 mil pesos, se mejoraron espacios públicos con obras clave como la segunda celda del Relleno Sanitario Intermunicipal, la Estación de Bombeo y Cribado Fino del Rastro Municipal y la cancha pública de Valle Real.

En infraestructura social básica, se construyó un tanque elevado en San Juan La Sabana y se rehabilitó el drenaje sanitario en San Diego Acapulco, con una inversión de más de 2 millones 900 mil pesos

La infraestructura urbana concentró la mayor inversión, siendo más de 100 millones 200 mil pesos para rehabilitar vialidades estratégicas como Avenida Xalpatlaco, Río Sonora y 3 Poniente, además de la construcción del Puente Las Vigas y un carril de retorno en la Carretera Federal Puebla–Huajuapan. También se realizaron más de 15 pavimentaciones y se amplió el alumbrado público en más de diez colonias y juntas auxiliares.

En mejoramiento de vivienda, se invirtieron más de 6 millones 400 mil pesos para instalar 428 calentadores solares, beneficiando a familias de más de 60 colonias.

Además, más de 3 millones 5 mil pesos se destinaron a estudios técnicos y ambientales para futuras obras.

Para fortalecer la transparencia y participación ciudadana, se conformaron 51 Comités de Obra, destacando el de Avenida Xalpatlaco, que obtuvo el tercer lugar estatal en el Premio Nacional de Contraloría Social.

“Cada acción refleja nuestro compromiso con un Atlixco más justo, seguro y con bienestar para todas y todos”, subrayó la presidenta Ariadna Ayala.