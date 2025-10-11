Colombia exhibe y aplasta 4-0 a México previo al Mundial

Excelsior

Colombia exhibió y goleó 4-0 a la Selección Mexicana de Javier Aguirre a 8 meses de que el balón comience a rodar en el Mundial 2026; Jhon Lucumí, Luis Díaz y Jefferson Lerma fueron los anotadores cafetaleros.

Desde temprano en el compromiso, Jhon Lucumí fue el encargado de abrir el marcador (1-0 al 15’) luego de recibir un centro de James Rodríguez y ganarle la posición a los defensores mexicanos, mismos que nada pudieron hacer para proteger el marco defendido por Luis Ángel Malagón.

El vendaval sudamericano se mantuvo para la segunda mitad, y Luis Díaz se puso frente al arco azteca para definir por encima de Malagón y aumentar el castigo (2-0) ante una Selección Mexicana que comenzaba a mostrar más dudas que certezas (55’).

Con diversos cambios enviados por el ‘Vasco’ Aguirre -entre ellos el de Julián Quiñones- México volvió a sufrir a balón parado y Jefferson Lerma consumó la goleada de 3-0 (64′), mientras que Johan Carbonero completó la vergonzosa derrota de 4-0 en el AT&T Stadium de Texas a 8 meses de que comience el Mundial 2026, donde el Tri será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

El siguiente compromiso que disputará el conjunto azteca de Javier Aguirre se disputará el martes 14 de octubre en el Estadio Akron, cuando se mida a un nuevo rival de Conmebol: Ecuador, que ya tiene su boleto asegurado para la cita mundialista.