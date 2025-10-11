Hallan sin vida a Magdalena Sosa, abuelita desaparecida tras deslave en su vivienda en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Tras horas de búsqueda por parte de voluntarios, elementos de Marina y de brigadas de rescate, fue localizado el cuerpo sin vida de la señora María Magdalena Sosa Santos, quien se encontraba en calidad de desaparecida junto a su nieto, el pequeño Liam Tadeo González Lechuga de 6 años de edad.

Ambos se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Piedras Pintadas de la cabecera municipal de Huauchinango, cuando un alud de tierra, ocasionado por las lluvias torrenciales, los sorprendió la madrugada del jueves arrasando su vivienda.

El cuerpo de María Magdalena fue hallado a unos 500 metros aproximadamente de dónde se encontraba su vivienda, los escombros la arrastraron dejándola cerca del río que atraviesa por su colonia.

El pequeño Liam sigue en calidad de desaparecido y Debido a las condiciones del lugar y del clima, los cuerpos de ayuda continuarán con la búsqueda del pequeño Liam el día de mañana, puesto que el caudal del río comenzó a crecer nuevamente.