¡Horror: Durante bautizo, asesinan a 4 y lesionan a 8 en Huejotzingo!

Desde Puebla

Bautizo se convierte en tragedia en Huejotzingo.

4 muertos y 8 heridos dejó el ataque a quienes festejaban un bautizo en Huejotzingo.

Luego de que un comando de al menos 10 sujetos en 4 camionetas irrumpió en una fiesta en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo y abrió fuego contra los asistentes.

Hubo una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes atendieron y trasladaron a 8 heridos al hospital de Huejotzingo, donde llegó el comando para rematar a uno de los lesionados, pero, debido a que el nosocomio estaba resguardado por la policia estatal, no logró su cometido.

Hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque armado.