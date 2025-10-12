¡Horror: Durante bautizo, asesinan a 4 y lesionan a 8 en Huejotzingo!

Desde Puebla
Bautizo se convierte en tragedia en Huejotzingo.
4 muertos y 8 heridos dejó el ataque a quienes festejaban un bautizo en Huejotzingo.
Luego de que un comando de al menos 10 sujetos en 4 camionetas irrumpió en una fiesta en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo y abrió fuego contra los asistentes.
Hubo una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes atendieron y trasladaron a 8 heridos al hospital de Huejotzingo, donde llegó el comando para rematar a uno de los lesionados, pero, debido a que el nosocomio estaba resguardado por la policia estatal, no logró su cometido.
Hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque armado.
