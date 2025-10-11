Atlixco fortalece la seguridad con visión humana y participación ciudadana: Ariadna Ayala

Staff/RG

A un año de gobierno, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, consolida una estrategia integral de Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz que combina tecnología, profesionalización policial y participación comunitaria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana impulsa la capacitación constante de su personal, con 168 elementos que participan en 23 cursos especializados y 185 evaluaciones de confianza. En este esfuerzo, se entregan 21 nuevas patrullas, fortaleciendo la presencia operativa en todo el municipio. Además, se moderniza el sistema de videovigilancia con 48 cámaras adicionales, alcanzando 479 cámaras activas en 104 puntos estratégicos de monitoreo.

La proximidad social es un eje fundamental. A través de 66 módulos ciudadanos y 37 módulos turísticos, se refuerzan los lazos con la población, mientras que la Caravana por la Paz promueve valores cívicos mediante 125 pláticas a 8,850 estudiantes y más de 6,600 acciones preventivas.

El Sistema de Alarma Inteligente (SAI) suma 1,342 nuevos usuarios, atendiendo 1,114 emergencias y más de 18 mil reportes ciudadanos. Gracias a 1,389 operativos estratégicos, se logra la detención de 1,516 personas y la desarticulación de dos células delictivas.

Con enfoque humanista, la Patrulla Naranja brinda protección y acompañamiento a mujeres y familias, realizado 9,556 visitas domiciliarias, atendiendo 531 casos de violencia y ofreciendo 311 asesorías jurídicas. A su vez, la Patrullita Naranja fomenta valores de respeto y convivencia pacífica entre las nuevas generaciones.

En materia vial, se ejecutan 164 operativos, se capacita a más de 1,000 estudiantes y se mantiene en óptimas condiciones el balizamiento de 30 kilómetros y 175 semáforos.

Desde la Secretaría de Gobernación, el municipio refuerza la gobernabilidad mediante la coordinación de elecciones en 11 Juntas Auxiliares y 83 inspectorías, resolviendo 283 inconformidades por la vía del diálogo. Asimismo, se otorgan 1,100 asesorías jurídicas, se concretan 109 mediaciones exitosas y, junto al Gobierno del Estado, se impulsa la regularización de predios, otorgando certeza jurídica a 1,300 familias de la colonia Ixtepec y regularizando 55.5 hectáreas para el desarrollo urbano.

“La seguridad no se construye solo con patrullas, sino con confianza, valores y participación ciudadana”, enfatiza Ariadna Ayala, al reafirmar su compromiso con un Atlixco más seguro, humano y en paz.