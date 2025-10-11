Gobierno de la Ciudad envía apoyo alimentario a familias afectadas por la tormenta tropical Raymond

Staff/RG

Conscientes de la difícil situación que enfrentan diversas familias en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, por la tormenta tropical Raymond, el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias de Puebla, (SMDIF) encabezado por la presidenta del Patronato MariElise Budib, instruyó el envío de dos mil despensas del programa “Alimentación Imparable”.

Dichas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la solidaridad y la cooperación entre municipios, para atender de manera oportuna a las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

“Siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y de nuestro gobernador, Alejandro Armenta, que ya se encuentra ahorita en la Sierra Norte. Por supuesto apoyamos, el DIF municipal y Puebla Capital, a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Ayudemos a nuestros hermanos de la Sierra Norte, juntos hacemos la diferencia. Sumémonos, yo los invito a las y los ciudadanos a sumar esfuerzo por nuestros hermanos de la Sierra”, fue el mensaje que compartió el presidente municipal Pepe Chedraui junto con la presidenta del Patronato MariElise Budib.

Bajo un esquema de coordinación interinstitucional, este viernes, salió el equipo del SMDIF de Puebla, a bordo de dos unidades de transporte de carga, con destino al municipio de Huauchinango, donde las despensas serán entregadas para apoyar a las familias damnificadas.

El Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la atención humanitaria y el respaldo solidario hacia quienes más lo necesitan, demostrando que Puebla es una capital unida y con sentido humano.