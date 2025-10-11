Aprueba Cabildo de Puebla el dictamen de la Ley de Ingresos y actualización catastral para el Ejercicio Fiscal 2026

Staff/RG

Durante la décima quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, fueron aprobados diversos puntos para promover la participación ciudadana y generar beneficios para todas y todos los habitantes.

Por mayoría de votos, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad el dictamen con la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2026. Asimismo, aprobó por unanimidad el dictamen referente a la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos; así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado para el Ejercicio Fiscal 2026 en el municipio. Ambos se tunarán al Congreso del Estado de Puebla para su dictaminación final.

Además, las y los regidores aprobaron por unanimidad un dictamen presentado por integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, que permite a la Tesorería Municipal implementar un estímulo fiscal mediante el pago anual anticipado del impuesto predial y de los derechos por el servicio de limpia.

Con ello, las y los contribuyentes al corriente podrán pagar del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 las contribuciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026 con las tarifas del 2025. Quienes tengan adeudos de años anteriores podrán regularizar sus pagos con descuentos de 100 por ciento en multas y hasta 80 por ciento en recargos si se efectúan del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025, o con 100 por ciento de multas y 30 por ciento de recargos si se realiza del 5 de enero al 31 de marzo de 2026.

Asimismo, se destinarán tres millones de pesos del patrimonio municipal para los premios del Sorteo Predial 2026 y se evaluará la posibilidad de otorgar seguros de incendio, responsabilidad civil familiar y robo de contenidos a quienes paguen puntualmente sus contribuciones del Ejercicio Fiscal 2026, promoviendo así el principio de equidad tributaria.

A su vez, se aprobó por unanimidad la modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2025, respecto a la Décima Tercera Sesión Ordinaria, a fin de que se lleve a cabo el 16 de octubre.

Finalmente, se dio lectura al informe previo de viaje internacional a realizarse por parte del presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a realizarse con motivo de la asistencia a Smart City con sede en Barcelona, España.