Sube a 9 el número de personas fallecidas en Puebla por lluvias

Gobierno de Puebla mantiene vigilancia y apoyo permanente a familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte*

Se exhorta a las familias a acudir a alguno de los 80 albergues que están habilitados para su resguardo.

Se pusieron en marcha centros de acopio de víveres por parte del SEDIF, COPARMEX, SICOM y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta informó que lamentablemente asciende a 9 las personas fallecidas a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron diversos municipios de la Sierra Norte del estado.

Explicó que por segunda ocasión en este día, sostuvo comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se mantiene al tanto de los avances en la atención a las familias poblanas afectadas con el deslave de cerros, bloqueo de caminos, en el aumento en el caudal de ríos y en el nivel de presas.

El mandatario estatal señaló que ya llegaron las aeronaves que apoyarán en el traslado de pacientes que permanecen en los hospitales qué resultaron con afectaciones y las canastillas para los helicópteros que ayudarán al rescate de 15 habitantes que permanecen en las azoteas de sus viviendas, ante la crecida repentina del Río Pantepec. Reiteró su reconocimiento a la labor coordinada que mantiene la administración que encabeza con el Gobierno de la República, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, así como con autoridades municipales.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta llamó a las familias poblanas cuyas viviendas sufrieron daños a acudir a cualquiera de los 80 albergues que el SEDIF y los municipios de Xicotepec, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Huauchinango y los diferentes órdenes de gobierno habilitaron para tranquilidad y resguardo de las y los habitantes de los municipios afectados. Además adelantó que este sábado recorrerá el municipio de Xicotepec donde se registran daños por lluvias y por la explosión de un ducto de Pemex.

Cabe mencionar que esta noche están en camino rumbo a la Sierra Norte, los módulos de maquinaria que se sumarán a los trabajos de limpieza de caminos y rescate de viviendas afectadas por deslaves. Se mantiene la atención a municipios como Xicotepec, Francisco Z. Mena, Pantepec y Venustiano Carranza y se exhorta a la población a usar el número de emergencias 911 para reportar o solicitar ayuda.

Además, la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con IMSS Bienestar informó que existe la capacidad hospitalaria y el equipo necesario para atender a las y los poblanos que requieran el servicio en esa región.

Se pusieron en marcha centros de acopio de víveres por parte del SEDIF, COPARMEX, SICOM y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Los apoyos recolectados serán destinados para apoyo de las familias que se encuentran en las zonas afectadas.