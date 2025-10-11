Asciende a 10 el número de fallecidos por contingencia climatológica

Cifra de personas desaparecidas se mantiene en 8.

El gobernador del Estado encabezó un nuevo informe con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañado por el Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer; el General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas y personal de la Secretaría de Marina.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó en un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lamentablemente ascendió a 10 el número de personas fallecidas a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la Sierra Norte. Se contabilizan 8 personas desaparecidas, hay 30 mil personas afectadas. 38 municipios sufrieron algún tipo de daño.

El titular del ejecutivo estatal puntualizó que el objetivo es atender de manera inmediata a la población y restablecer la energía eléctrica en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Atender la emergencia, salvar vidas, abrir las calles y carreteras, así como rescatar a las personas que se encuentran en zonas inundadas, esa es la tarea”, enfatizó.

Acompañado por el Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer; el General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, integrantes del gabinete estatal y autoridades municipales, el Gobernador detalló que se tienen cinco equipos para responder a la emergencia, distribuidos en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Zihuateutla.

Se contabilizan siete puentes colapsados en los municipios de: Tlacuilotepec, Juan Galindo, Tlaxco, Venustiano Carranza, Zihuateutla y Pahuatlán. Hay ocho municipios sin energía eléctrica: Tlaxco, Zihuateutla, Pahuatlán, Naupan, Francisco Z. Mena, Tlaola, Xochitlán de Vicente Suárez, donde personal de la Comisión Federal de Electricidad ya trabaja. Asimismo se atienden con maquinaria 74 derrumbes.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que a través de un grupo especializado de la Defensa y la Marina, rescatarán a 12 familias que se encuentran atrapadas en los techos en la comunidad de Tlalcoyunga, perteneciente al municipio de Huauchinango. Resaltó que se tienen desplegados en la zona mil 400 elementos de la Defensa, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional, se espera que para este domingo arriben mil efectivos más para la atención de la emergencia.

Cabe mencionar que de las 10 personas fallecidas, cinco eran originarias de Huauchinango, dos de Pantepec, dos de Francisco Z. Mena y una persona más del municipio de Tlacuilotepec.

En coordinación, el Gobierno de Puebla continúa con los trabajos en comunidades y atención en los albergues, por parte de personal de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Estatal DIF de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud Puebla, Pemex y CFE Nacional, entre otras dependencias. Es importante recordar que el número de emergencia 911 recibe solicitudes de apoyo de las comunidades y reportes de caminos dañados o personas atrapadas, por lo que se exhorta a usarlo con responsabilidad.

Enrique Hernández Álvarez, afectado de la colonia Ruiz Cortines en el municipio de Huauchinango, relató que la crecida repentina del agua provocó daños en su vivienda y complicó la salida de las familias para ser rescatadas. Reconoció que la habilitación de los albergues es de gran apoyo pues ahí son atendidos con agua embotellada, comida y revisión médica para quienes registran lesiones.