Pipa de agua queda atorada y causa caos vial en la 11 Norte

Maricela Allende

Una pipa de agua quedó atorada este sábado sobre la 11 Norte, luego de que el conductor intentara dar la vuelta y el vehículo se enganchara con unos tubos metálicos colocados sobre la acera.

El incidente provocó la obstrucción del tránsito, congestionamiento vehicular.

Se solicitó a policías de tránsito acudir, para agilizar la circulación y coordinar las maniobras de liberación.