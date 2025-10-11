Pipa de agua queda atorada y causa caos vial en la 11 Norte

Maricela Allende
Una pipa de agua quedó atorada este sábado sobre la 11 Norte, luego de que el conductor intentara dar la vuelta y el vehículo se enganchara con unos tubos metálicos colocados sobre la acera.
El incidente provocó la obstrucción del tránsito, congestionamiento vehicular.
Se solicitó a policías de tránsito acudir, para agilizar la circulación y coordinar las maniobras de liberación.
You may also like
-
Encuentran sepultado bajo escombros al tigre de bengala en Xicotepec
-
Abren nuevos albergues para atender a personas afectadas en la Sierra Norte
-
Arranca Tonantzin Fernández la rehabilitación del alumbrado público en todo el municipio
-
Boca sana, corazón sano: conoce la conexión entre salud oral y cardiovascular
-
El cantante, compositor y productor mexicano Dan García platica sobre “Dreamboy”, su nuevo disco