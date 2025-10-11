En Huauchinango colapsó vivienda y le cayó un vehículo

Abelardo Domínguez

Se solicita la colaboración y la intervención URGENTE de las autoridades en la colonia Adolfo López Mateos.

La situación es crítica: la mitad de una casa colapsó y vehículo cayó hacia la parte baja de la vivienda, debido a las condiciones del terreno, probablemente saturado por las lluvias.

¡Urge apoyo inmediato!

La integridad física de los habitantes está en riesgo. Se pide a Protección Civil y Obras Públicas acudir a la zona para evaluar los daños y asegurar el área.