Marinos heridos arrastrados por deslave en Huauchinango

Trataban de desalojar de su vivienda a una mujer en zona de riesgo

Abelardo Domínguez

Dos integrantes de la Marina fueron rescatados con vida, después que les arrastró un deslave en la zona conocida como La Chatarrera, a un costado de la carretera federal México -Tuxpan, cerca del paraje conocido como La Estrella, en Huauchinango.

Los militares se encontraban supervisando los ductos de Petróleos Mexicanos, cuando el río salió de su cauce y provocó un deslizamiento de tierra.

Trascendió que los marinos, antes de ponerse a salvo, intentaron ayudar a una mujer que se negó a dejar su vivienda.

Tras el auxilio, fueron liberados y trasladados a un hospital, uno de ellos con una fractura en una pierna.

También se reportó el extravió de una arma de cargo, recuperada ayer por una brigada de búsqueda.

Sobre la mujer que se negó a dejar su vivienda, se sabe que perdió la vida y su cuerpo fue localizado horas después.