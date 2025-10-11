¡Se profundiza la tragedia en la Sierra Norte: Murió recién nacida rescatada en Xicotepec!

Erika Méndez

Falleció la recién nacida rescatada en la comunidad de La Ceiba, Xicotepec, tras las inundaciones en la región.

Informó la secretaría de Salud, señaló que la bebé nació en condiciones de riesgo en el Hospital IMSS-BIENESTAR Villa Ávila Camacho (La Ceiba).

Desde su nacimiento, presentó complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación, fue monitoreada de manera permanente y se mantuvo con ventilación mecánica.

No obstante, pese a los esfuerzos sufrió un paro cardiorrespiratorio y aunque fueron aplicados los protocolos de reanimación, no fue posible la reversión y se declaró el fallecimiento.