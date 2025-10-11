Aumentan a 22 los fallecidos por lluvias en Hidalgo; 13 municipios reportan daños graves

Excelsior

El número de personas fallecidas en el estado de Hidalgo a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas 72 horas aumentó a 22, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Las precipitaciones provocaron derrumbes, desbordamientos de ríos y afectaciones severas en varias regiones de la entidad.

Según datos oficiales, al menos 13 municipios resultaron afectados, con un saldo preliminar de mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas con afectaciones, y 59 centros de salud que presentan distintos niveles de impacto. Asimismo, se reportan 150 localidades completamente incomunicadas.

Como parte de la respuesta de emergencia, se ha desplegado personal militar y maquinaria pesada para liberar vialidades primarias bloqueadas por derrumbes, con el objetivo de restablecer el tránsito y facilitar el envío de ayuda y víveres a las comunidades afectadas.

Hasta el momento, los deslaves siguen impidiendo el acceso a varias zonas, aunque se ha comenzado a liberar el paso en algunas rutas estratégicas. La situación se mantiene crítica en puntos donde la infraestructura vial ha sido severamente dañada.

La CNPC informó también que continúa la recolección de ayuda humanitaria en tres centros de acopio instalados en la capital del estado, con prioridad en agua potable y alimentos no perecederos. De manera paralela, la sociedad civil ha establecido espacios alternos para recibir donaciones.

En un corte anterior, las autoridades reportaron 90 comunidades incomunicadas, mil viviendas afectadas, 27 zonas con inundaciones, seis ríos desbordados, cinco puentes colapsados y 17 municipios sin suministro eléctrico. También se contabilizaron daños en 71 caminos, así como en hospitales y clínicas.