Salud Slider Principal

Grave accidente en la México Puebla provoca incendio de vehículos

By Redaccion1 / 11 octubre, 2025

Desde Puebla

* En el lugar continúan laborando Policía Estatal, Policía Municipal de Tlahuapan, Guardia Nacional,DEFENSA, CAPUFE, Bomberos San Martín Texmelucan y Puebla, así como Protección Civil Municipal y Regional.

* Elementos de bomberos reportaron que ya se sofocó en su totalidad el fuego, quedando bajo control, continuando con los trabajos de limpieza.

* 3 Vehículos involucrados: Tractocamión tipo Pipa doble remolque; Camioneta Nissan tipo estaquitas roja; y Tractocamión con caja seca combustionada la cabina por alcance de líquido flamable, se encontraba estacionado del lado contrario, no observándose placas.
* Paramédicos de ambulancia Municipal de San Salvador el Verde realizaron el traslado de masculino lesionado de 39 años, de alta prioridad al hospital integral de San Martín Texmelucan.
* Personal de Bomberos Puebla confirmó que, el producto trasladado por la pipa es derivado de petróleo, en coordinación con CAPUFE realizará recubrimiento en la carpeta asfáltica.

You may also like

Categorías