Grave accidente en la México Puebla provoca incendio de vehículos

Desde Puebla

* En el lugar continúan laborando Policía Estatal, Policía Municipal de Tlahuapan, Guardia Nacional,DEFENSA, CAPUFE, Bomberos San Martín Texmelucan y Puebla, así como Protección Civil Municipal y Regional.

* Elementos de bomberos reportaron que ya se sofocó en su totalidad el fuego, quedando bajo control, continuando con los trabajos de limpieza.

* 3 Vehículos involucrados: Tractocamión tipo Pipa doble remolque; Camioneta Nissan tipo estaquitas roja; y Tractocamión con caja seca combustionada la cabina por alcance de líquido flamable, se encontraba estacionado del lado contrario, no observándose placas.

* Paramédicos de ambulancia Municipal de San Salvador el Verde realizaron el traslado de masculino lesionado de 39 años, de alta prioridad al hospital integral de San Martín Texmelucan.

* Personal de Bomberos Puebla confirmó que, el producto trasladado por la pipa es derivado de petróleo, en coordinación con CAPUFE realizará recubrimiento en la carpeta asfáltica.