Alejandro Armenta prioriza atención a afectados por las lluvias

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier regresó a Huauchinango. para recorrer las comunidades y atender a los afectados por las lluvias.

Destacó que la prioridad es abrir las calles y carreteras, salvar vidas, comunicar a la población y rescatar a las personas en las zonas inundadas.

Dijo que, cuando la contingencia pase, la administración pasará a la fase del censo de daños, a fin de apoyar a los habitantes.

ONCE MUNICIPIOS, LOS MÁS AFECTADOS

*Gobierno estatal continúa trabajos coordinados en Sierra Norte y Nororiental*

*HUAUCHINANGO, Pue. –* En seguimiento a las acciones implementadas ante las afectaciones provocadas por las lluvias en la Sierra Norte y Nororiental, el Gobierno de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, realizó una reunión de coordinación con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Coordinación General de Protección Civil, Sistema Estatal y Municipal DIF, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Infraestructura.

Durante la sesión se definieron los 11 municipios con mayores afectaciones: Xicotepec, Naupan, Tlacuilotepec, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pahuatlán, Zihuateutla, Jalpan, Pantepec, Huauchinango y Tlaxco, con una población afectada de aproximadamente 30 mil personas.

En la comunidad de Tlalcoyunga (Huauchinango), un equipo de fuerzas especiales rescató a 12 familias que permanecían aisladas, mediante el uso de lanchas para cruzar los cuerpos de agua.

Se establecieron cinco equipos interinstitucionales de apoyo: Huauchinango, al mando del Ejército Mexicano; Xicotepec, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina; Tlacuilotepec, a cargo de la Policía Estatal; Jalpan, bajo el mando de la Guardia Nacional y Zihuateutla, coordinado por el Ejército.

En el recinto ferial de Huauchinango se habilitó un albergue temporal con cocinas comunitarias operadas por la SEDENA y el DIF Municipal, donde se distribuyen: 300 raciones en zonas afectadas, con una meta de mil 500 raciones diarias; 139 desayunos servidos en el albergue (estimado total del día: 600 raciones); 300 colchonetas, 600 despensas y 5 mil 200 litros de agua.

Asimismo, se instalarán tres células de intendencia para proporcionar 500 raciones diarias en las comunidades de La Ceiba y Xicotepec, además de una planta potabilizadora aportada por la Secretaría de Marina.

Por parte de la SEDENA, se recibieron 50 mil litros de agua y mil despensas donadas por la iniciativa privada. También se espera la llegada de una cocina móvil con capacidad para 7 mil 500 raciones diarias, a fin de fortalecer la atención alimentaria.

Asimismo, se contempla la llegada de tres helicópteros para distribuir ayuda aérea y uno adicional equipado para rescate aeromóvil, además de una planta potabilizadora que reforzará el abasto de agua segura.