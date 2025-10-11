Encuentran sepultado bajo escombros al tigre de bengala en Xicotepec

Erika Méndez

El tigre de bengala de Xicotepec que se escapó del zoológico Animalia fue encontrado muerto bajo los escombros del deslave por la tormenta tropical.

El edil Carlos Barragán Amador dijo que el animal fue localizado la noche del viernes por un trabajador del parque natural, quien vio la pata entre residuos y, al levantarlo, detectaron que se trataba del tigre.

En este sentido, lamentó lo ocurrido, pues este sábado se iba a implementar un operativo para poder capturarlo y ponerlo a salvo.

Por otra parte, mostró cómo quedó el zoológico por las lluvias y los animales caminando entre lodo, ramas, árboles y estructuras caídas.