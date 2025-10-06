El turismo se consolida en Atlixco con el Valle de Catrinas

Desde Puebla
El Festival Internacional Valle de Catrinas 2025 consolida a Atlixco como la Capital del Día de Muertos, gracias al liderazgo de la presidenta Ariadna Ayala, promotora del arte y la identidad mexicana.
Entre las obras destaca “La Catrina Floricultora”, de Ana Valeria Castolo Terrazas, inspirada en las mujeres que cultivan flores con amor y dedicación.
Esta pieza, que rinde homenaje a las floricultoras atlixquenses, puede admirarse en el vivero Flor Natura.
