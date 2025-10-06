Congreso ilumina árbol de color rosa como símbolo de esperanza y prevención contra el cáncer de mama

Desde Puebla

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Voluntariado del Congreso del Estado iluminó un árbol de color rosa como símbolo de concientización, unión y esperanza en la lucha contra esta enfermedad.

Durante el evento, la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, subrayó que octubre es un mes profundamente significativo “para alzar la voz, para hablar de prevención, de cuidado, de empatía, pero sobre todo de esperanza. El cáncer de mama no es solo un tema de salud, es un tema humano, social y emocional que nos toca a todas y a todos”. Destacó que la detección oportuna y la autoexploración pueden salvar vidas, por lo que hizo un llamado a romper tabúes y a hablar del tema sin miedo.

En su intervención, el Secretario General del Congreso del Estado, Leopoldo de Lara Valera, resaltó que la iluminación rosa es un llamado a la fraternidad y a la prevención. Subrayó que hablar abiertamente sobre el cáncer de mama es fundamental para salvar vidas, ya que la detección temprana marca la diferencia. Asimismo, reconoció el trabajo del Voluntariado encabezado por la Maestra Minerva García Chávez y reiteró el compromiso del Congreso para acompañar esta causa.

Cabe señalar que el evento estuvo acompañado por un concierto a cargo de Javier Mani Tepaneca en la trompeta y Rafael Romero Rodríguez en el piano, quienes dieron un toque especial a la ceremonia.

El encendido del árbol contó con la presencia de las diputadas Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Beatriz Manrique Guevara, así como titulares de voluntariados de diversas dependencias, representantes de instituciones, e integrantes del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla y de la sociedad civil.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A PARTICIPANTES DE FOROS DE ABOGADOS

En el marco del Foro de Abogados, el Voluntariado del Congreso del Estado y el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Poder Legislativo hicieron entrega de reconocimientos con valor curricular a las y los participantes que asistieron a las mesas de trabajo.

Durante la ceremonia de entrega, que también estuvo enmarcada en el Bicentenario de la Constitución de 1825, la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, destacó y reconoció la participación de las y los abogados, especialmente la aportación y el entusiasmo de las juventudes, quienes son el presente y futuro de nuestro país.

En este evento también se contó con la presencia y la participación del Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de la Lara Valera, y el director General del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, Oscar Emilio Carranza León.

DÍA DE LA SALUD EN EL CONGRESO

El Voluntariado del Congreso del Estado continúa acercando los servicios de salud a las y los trabajadores del Poder Legislativo, a través de estudios de optometría, orientación nutricional, toma de signos vitales, análisis de sangre y análisis facial.

El objetivo de esta jornada es que acudan especialistas, con la finalidad de tener un control y seguimiento de la salud de las personas trabajadoras del Poder Legislativo, así como mantener un monitoreo que les permita prevenir enfermedades.

APOYO A LA CARRERA ROSA

El Congreso del Estado de Puebla, a través del Voluntariado y de la legisladora Laura Artemisa García Chávez, gestionó apoyos y la colaboración de las y los trabajadores del Congreso, así como diputadas y diputados para respaldar la “Carrera Rosa” en la lucha contra el cáncer de mama.

El apoyo consta de la entrega de cilindros para agua y morrales para las playeras que serán otorgados a todas las personas que se sumen y participen en esta causa, la cual será en beneficio de pacientes que estén enfrentando este proceso en la unidad oncológica del Hospital del Sur.