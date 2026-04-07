A madrazos terminó el “festival de la sierra” de Pahuatlán

La violencia se generó en el propio “Teatro del Pueblo”

Abelardo Domínguez

Pahuatlán, Pue. – Durante la realización del jaripeo ranchero, parte del programa del Festival de la Sierra 2026, se registraron hechos de violencia que empañaron la imagen del evento.

Mientras la regidora de Gobernación, Brenda Michell Vargas Aparicio, y Cirila Juárez Gregorio eran captadas en fotografías y videos en actitud relajada tomándose selfies, se desataba una fuerte riña en el escenario del Teatro del Pueblo.

La situación escaló hasta el punto de que los enfrentamientos continuaron y se trasladaron por la calle principal de este Pueblo Mágico.

A pesar de que el gobierno municipal que encabeza Eduardo Romero Romero ha declarado el festival como un “rotundo éxito”, usuarios de redes sociales han difundido material audiovisual donde se evidencia una aparente falta de seguridad.

Se señala que los elementos de la policía municipal fueron rebasados y, en su intento por restablecer el orden, presuntamente terminaron involucrándose directamente en la confrontación, favoreciendo a un grupo de jóvenes en lugar de aplicar la ley de manera imparcial.

Asimismo, se ha dado a conocer que los jóvenes implicados en el altercado serían familiares de una servidora pública del municipio vecino de Tlacuilotepec, situación que ha generado especulaciones sobre si el alcalde Alejandro Guzmán García intervino para mediar el asunto.