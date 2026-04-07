Ayuntaniento mejora vialidades de la capital con bacheo permanente 

– _Del 16 de octubre de 2025 al 17 de marzo se han supervisado 10 mil 151 baches_

– _El presidente municipal realizó recorridos, para verificar el correcto despliegue de las cuadrillas_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 07 de abril de 2026. – El gobierno de la ciudad continúa fortaleciendo el mantenimiento de las vialidades a través de acciones permanentes de supervisión en los trabajos de bacheo.

En este contexto, la Contraloría Municipal, encabezada por Dulce Lilia Rivera Aranda, mantiene recorridos constantes en distintos puntos de la capital y sus Juntas Auxiliares, con el objetivo de vigilar que cada intervención se ejecute conforme a los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos.

Del 16 de octubre de 2025 al 17 de marzo de 2026, se han supervisado 10,151 intervenciones de bacheo, tanto en procesos en frío como en caliente, asegurando que cada etapa del trabajo cumpla con las especificaciones necesarias para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

Los trabajos supervisados contemplan procesos técnicos como el cajeo, barrido del área, aplicación del riego de liga, tendido de mezcla asfáltica a temperatura adecuada, compactación con rodillo mecánico y limpieza final con acarreo del material extraído.

Al respecto, la titular del Órgano Interno de Control destacó que estas acciones permiten fortalecer la transparencia, la eficacia en el uso de los recursos públicos y, sobre todo, asegurar que las obras respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, personal de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios Públicos llevó a cabo supervisiones en diversas vialidades, entre las que destacan:

Boulevard Circunvalación

Avenida 61 Oriente

Calle 5 de Febrero / Avenida 5 de Mayo

Calle 28 Norte

Avenida 26 Poniente

Calle 13 Norte

Avenida 23 Poniente

Calle 14 Sur

Avenida 35 Poniente

Calle 14 Norte / 14 Sur

Avenida 26 Oriente

Privada B Oriente de la 16 de Septiembre

La Contraloría Municipal continuará con estos recorridos de supervisión en campo, reafirmando su compromiso de vigilar que las acciones de mantenimiento vial se realicen con calidad, transparencia y en beneficio de todas y todos los poblanos.