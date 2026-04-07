En beneficio de las niñez con cáncer, ONS anuncian el “National Pancake Day”

María Huerta

Con el objetivo de beneficiar a la niñez con cáncer, AMANC Puebla e IHOP celebrarán el “National Pancake Day”.

Con ello, los recursos de dicha campaña se canalizarán al suministro de medicamentos y suplementos integrales para niños y adolescentes con esta enfermedad.

El público podrá disfrutar de dos Buttermilk Pancakes por 45 pesos en IHOP Angelópolis y Parque Puebla.