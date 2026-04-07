En el Congreso hay trabajo, cercanía y convicción: Pável Gaspar 

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, enfatizó que el trabajo continúa durante el periodo de receso legislativo, por ello ha recorrido diversas comunidades de la Mixteca poblana para dialogar con diferentes sectores que sostienen la vida económica y social de la región.

“El receso no es descanso, no son vacaciones y no es alejarnos de la gente, porque allá afuera la vida no entra en pausa. Las familias siguen enfrentando dificultades, las comunidades siguen organizándose y las necesidades siguen tocando la puerta todos los días, las necesidades de la gente no paran y si no paran, nosotros tampoco. Por eso, en estos días he estado en territorio, en la Mixteca”, señaló.

En rueda de prensa detalló que en los últimos días se ha reunido con productoras y productores del campo, con el gremio azucarero, pescadores, artesanas y artesanos, migrantes, mujeres, empresarios, jóvenes, así como con diputadas y diputados, pues desde su perspectiva, no se puede legislar sin escuchar primero a la gente.

Por ello, señaló que su responsabilidad como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se vuelve más cercana, directa y comprometida con la realidad, igual que la de sus compañeras y compañeros que han recorrido sus distritos y regiones en este periodo de receso legislativo.

“Este es un Congreso que camina, que escucha y que está presente. Un Congreso humano.

Siempre lo he dicho, soy un diputado de territorio y lo voy a seguir siendo, de los que regresan, de los que escuchan.

Y aquí no hay nada extraordinario, hay trabajo, hay cercanía, hay convicción y hay algo muy claro: mientras la gente siga necesitando, nosotros vamos a seguir estando”, concluyó.