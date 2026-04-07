El arte permite atravesar la dualidad entre vida y muerte: Alejandra Alarcón en la BUAP

BUAP reúne por primera vez las seis series creadas por la artista boliviana

Desde Puebla

Edificio Carolino alberga la exposición “La que renace en las aguas” de Alejandra Alarcón.

Exhibición compuesta por 100 piezas, entre acuarelas, animación, videoarte, objetos y libros de artista.

Iniciada desde el 2012, aborda la identidad femenina, los fluidos corporales, lo líquido y lo cíclico.

Se trata de una exposición con más de 100 piezas en acuarela, video, animación, expuesta en 6 salas, explicó la autora, quien abundó que su trabajo se relaciona con la identidad femenina y fluidos corporales, como sangre y lágrimas.

Abierta al público en general, lunes a domingo en horario de 10:00 a 18:00 horas

“El cuerpo de la mujer es cíclico, las mujeres estamos atravesadas por la vida y la muerte una y otra vez, desde la gestación, el ciclo menstrual, la menopausia: todo empieza, tiene su desarrollo, termina y vuelve a ocurrir. Hay una vinculación de lo cíclico de las mujeres y la acuarela, medio que hace que todos los temas se conecten, que sean mojados.”