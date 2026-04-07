Armenta, en el top ten de gobernadores del país por desempeño y cercanía: Rubrum

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier se ubicó entre los mejores evaluados del país en seguridad, desempeño y cercanía.

De acuerdo a la encuesta de la agencia consultora Rubrum, que colocó en los primeros lugares a la administración estatal.

En cuestión de seguridad, Puebla se ubicó en el cuarto sitio de mejor evaluación, en desempeño se colocó en el sexto lugar y en cercanía en el quinto.

En este sentido, dichas calificaciones se deben a la coordinación con estados vecinos, para combatir la delincuencia, además de la instalación de torres de vigilancia.