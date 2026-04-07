Realizan operativo por robo de autopartes en Puebla capital

Desde Puebla
Elementos de la secretaría de Marina y la Guardia Nacional hicieron operativo en la calle Mozart y 15 Norte, ciudad de Puebla.
En la colonia Jorge Murad.
El operativo de la Fiscalía General del Estado, policia municipal, Guardia Nacional y la Marina se centró en bodega asegurada por presunto almacenamiento de autopartes robadas.
En la colonia Jorge Murad, ciudad de Puebla.
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