Realizan operativo por robo de autopartes en Puebla capital

Desde Puebla

Elementos de la secretaría de Marina y la Guardia Nacional hicieron operativo en la calle Mozart y 15 Norte, ciudad de Puebla.

En la colonia Jorge Murad.

El operativo de la Fiscalía General del Estado, policia municipal, Guardia Nacional y la Marina se centró en bodega asegurada por presunto almacenamiento de autopartes robadas.

En la colonia Jorge Murad, ciudad de Puebla.