Baja de 62 a 59 el número de estancias infantiles autorizadas en Puebla capital

María Tenahua
Al concluir la actualización del permiso a las estancias infantiles este 2026, solo 59 fueron avaladas para el cuidado de menores de edad, mientras sus tutores trabajan.
Informó la secretaría municipal de Bienestar y Participación Ciudadana que, de las 62 que operaron el año pasado, solo lograron el permiso 59 en el 2026.
El objetivo de este 2026 era llegar a las 70; sin embargo, no fue así y, en lugar de aumentar, disminuyeron.
Es importante recordar que uno de los requisitos a los dueños de estos lugares es capacitar al personal, para atender a infantes con alguna discapacidad.
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