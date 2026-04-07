Servicios de empleo, capacitación y apoyo empresarial llegan a Tehuacán

-Jornada de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” acerca oportunidades laborales y financiamiento a la población.

-Gobierno estatal impulsa emprendimiento y desarrollo económico incluyente.

Desde Puebla

TEHUACÁN, Pue.- Con el objetivo de acercar servicios de empleo formal, capacitación para el trabajo y apoyo a emprendedores, negocios y empresas, se inauguró la Jornada de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” en este municipio, como parte de las acciones del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Con el objetivo de generar bienestar a partir de la riqueza compartida mediante programas que impactan de forma directa en la economía familiar y amplían las oportunidades para las y los poblanos, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que esta jornada responde a la política de cercanía impulsada por la administración estatal, alineada a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los principios de la Cuarta Transformación.

Durante la jornada se ofrecieron más de 36 diferentes servicios como Bolsa de Trabajo, asesoría empresarial, registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), capacitación para el trabajo, formación de cooperativas, impulso a la estrategia Marca Puebla Cinco de Mayo, asesoría jurídica laboral, así como esquemas de financiamiento dirigidos a mujeres y MIPYMES, con el propósito de fortalecer el tejido productivo de la región.

Por su parte, el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), Alfonso Aguirre González, señaló que la capacitación representa una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y fomentar el autoempleo. Indicó que los más de 400 cursos y certificaciones que se acercaron a la población permiten el desarrollo de habilidades prácticas, con impacto directo en la productividad y el ingreso de las familias.

En su intervención, el presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, reconoció el respaldo del Gobierno de Puebla y destacó la importancia de coordinar esfuerzos para acercar servicios que atienden las necesidades reales de la población. Subrayó que este tipo de acciones fortalecen el desarrollo local y generan condiciones para un crecimiento más equitativo en el municipio.

En el evento se contó con la presencia de la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; el director general del Centro de Conciliación Laboral, Marco Antonio Carro Tuxpan; el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Roberto Santiago Sánchez; la procuradora de la Defensa del Trabajo, Denisse Ramírez Luna; el director del Servicio Nacional de Empleo, Carlos Popoca Bermúdez; y el coordinador de Enlaces Comunitarios, Carlos Pacheco Olivier.

También asistieron el secretario técnico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), Miguel Ángel Jiménez Vázquez; el delegado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Juan Humberto Sánchez Otoñes; el delegado de Movilidad, Héctor López Ramírez; la delegada de Deporte y Juventud, Isamar Carrera; la representante de CORDE Tehuacán Sur, María Yanel Cruz Martínez; así como las delegadas del DIF de la Micro Región 25, Lyliyana Pacheco León, y de la Micro Región 24, Lucía Muñoz.