Balacera en la colonia Constitución Mexicana de Puebla capital

Desde Puebla
Se desató balacera en avenida Constituyentes y Artículo 7, colonia Constitución Mexicana, ciudad de Puebla.
Hasta el momento, no se registran lesionados y la zona fue acordonada por elementos policiales.
Se desconoce el motivo de las detonaciones.
Se espera que en los próximos minutos un comunicado sobre este hecho.
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