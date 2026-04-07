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Balacera en la colonia Constitución Mexicana de Puebla capital

By Roberto Desachy / 7 abril, 2026

Desde Puebla

Se desató balacera en avenida Constituyentes y Artículo 7, colonia Constitución Mexicana, ciudad de Puebla.

Hasta el momento, no se registran lesionados y la zona fue acordonada por elementos policiales.

Se desconoce el motivo de las detonaciones.

Se espera que en los próximos minutos un comunicado sobre este hecho.

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