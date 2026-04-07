Balacera en la colonia Constitución Mexicana de Puebla capital

Desde Puebla

Se desató balacera en avenida Constituyentes y Artículo 7, colonia Constitución Mexicana, ciudad de Puebla.

Hasta el momento, no se registran lesionados y la zona fue acordonada por elementos policiales.

Se desconoce el motivo de las detonaciones.

Se espera que en los próximos minutos un comunicado sobre este hecho.