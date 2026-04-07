Imparten en Atlixco cursos de inglés

Desde Puebla

La presidenta municipal, Ariadna Ayala, extendió una invitación a la población para inscribirse a los cursos de inglés, con el propósito de promover el aprendizaje de este idioma como una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional.

Los cursos iniciarán en distintas fechas durante el mes de abril de 2026, todos en un horario de 17:30 a 19:00 horas, con una duración de ocho semanas cada uno, y estarán dirigidos a personas de entre 18 y 50 años de edad. La oferta académica contempla tres niveles:

• Curso de inglés básico: inicia el 14 de abril, con clases todos los martes.

• Curso de inglés intermedio: inicia el 15 de abril, con clases todos los miércoles.

• Curso de inglés avanzado: inicia el 30 de abril, con clases todos los jueves.

Las sesiones se impartirán en la Biblioteca “Presidente Juárez”, un espacio enfocado en el fortalecimiento educativo y cultural de la comunidad.

La edil destacó la relevancia de aprender inglés en el contexto actual, al señalar que este idioma permite superar barreras, ampliar oportunidades y acceder a mejores condiciones de vida.

Asimismo, subrayó que estas acciones buscan brindar herramientas que impulsen a la ciudadanía a alcanzar nuevas metas y mejorar su calidad de vida