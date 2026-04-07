En Zacatlán recuperan camioneta robada

– La acción se realizó en respuesta inmediata a una solicitud ciudadana.
Desde Puebla
ZACATLÁN, Pue.- Derivado de la pronta atención a una solicitud ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado ubicó y recuperó una camioneta que fue despojada a su propietario en la carretera Tejocotal-Zacatlán.
Elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de vigilancia, cuando un ciudadano los alertó que había sido víctima del robo de su camioneta Nissan tipo Estaquitas.
Al contar con las características de la unidad, las fuerzas estatales implementaron inmediatamente los dispositivos de seguridad que permitieron su localización y resguardo.
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