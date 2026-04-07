Accidente en la autopista México Tuxpan

Abelardo Domínguez
FUERTE ACCIDENTE sobre la autopista México Tuxpan, en los límites de Puebla e Hidalgo.
Sobre el kilómetro 129+500 de la autopista México Tuxpan a la altura de El Tejocotal, donde automóvil y camioneta sufrieron fuerte percance.
El percance ocasionó tránsito controlado en uno de los carriles, hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.
Maneja con precaución, debido a la densa neblina en toda la zona.
You may also like
-
En Zacatlán recuperan camioneta robada
-
Imparten en Atlixco cursos de inglés
-
Balacera en la colonia Constitución Mexicana de Puebla capital
-
Armenta, en el top ten de gobernadores del país por desempeño y cercanía: Rubrum
-
El arte permite atravesar la dualidad entre vida y muerte: Alejandra Alarcón en la BUAP