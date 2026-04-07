Accidente en la autopista México Tuxpan

Abelardo Domínguez

FUERTE ACCIDENTE sobre la autopista México Tuxpan, en los límites de Puebla e Hidalgo.

Sobre el kilómetro 129+500 de la autopista México Tuxpan a la altura de El Tejocotal, donde automóvil y camioneta sufrieron fuerte percance.

El percance ocasionó tránsito controlado en uno de los carriles, hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

Maneja con precaución, debido a la densa neblina en toda la zona.