Será la primera vez que la OCDE realice la Mesa de Economía Circular en una ciudad latinoamericana: Ibagué

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No solo es la primera vez que se elige a Colombia, sino que también una ciudad intermedia realiza la Octava Mesa de Economía Circular de la OCDE.

La Cumbre Glocal se realizará del 21 al 23 de abril en Ibagué.

Reunirá a más de 100 alcaldes, representantes de 30 países, 40 expertos, empresas, organismos multilaterales y líderes globales.

Abril de 2026. Por primera vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) selecciona una ciudad intermedia como sede de su 8ª Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones. Este hito se desarrollará en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT, que se realizará del 21 al 23 de abril en el Museo Panóptico y reunirá líderes de más de 30 países y 40 expertos internacionales.

Ibagué se convierte así en la primera ciudad intermedia en el mundo elegida por la OCDE para liderar este debate global sobre modelos circulares, consolidándose como un referente en innovación pública y gestión ambiental.

Este logro ha sido impulsado por Milton Restrepo Ruiz, gerente de Ibagué Limpia y director de la Cumbre, junto con la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera, quienes han promovido una visión que hoy proyecta a la ciudad como un nuevo epicentro global de la sostenibilidad.

En este contexto, Ibagué busca posicionarse como la “Davos de la economía circular”, consolidando la Cumbre Glocal como un encuentro influyente a nivel local y global, capaz de conectar gobiernos, empresas y líderes internacionales, y de proponer un modelo de rediseño del futuro impulsado desde los territorios y los gobiernos locales.

Esta Cumbre cuenta con el respaldo de un manifiesto firmado por más de 4.000 ciudades en el mundo, lo que refuerza su alcance global y su capacidad de articulación en torno a la economía circular.

El encuentro reunirá a más de 100 alcaldes, 40 panelistas y expertos de países como España, Portugal, Italia, México, Perú, Ecuador y República Dominicana, integrando industria, gobernanza y cultura.

• Día 1 (21 de abril): instalación oficial y paneles sobre gobernanza multinivel, competitividad territorial y entrega de los Startup Europe Awards.

• Día 2 (22 de abril): jornada técnica sobre gestión de residuos, sostenibilidad territorial y transformación de servicios públicos hacia modelos circulares.

• Día 3 (23 de abril): paneles sobre gobernanza y competitividad, y la jornada central de la OCDE enfocada en la economía circular del agua en América Latina.

El director de la Cumbre, Milton Restrepo, reconocido el 17 de marzo en Sevilla como uno de los 100 Líderes Innovadores en el Congreso Internacional de Startups, en la categoría de desarrollo local e impacto, destaca: “Hoy el desafío no es conceptual. Tenemos normativa, empresas y ciudadanos cada vez más conscientes. El reto es lograr que todo eso funcione como un sistema articulado”.

Dentro de la agenda se destaca la participación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, quien aportará una visión sobre el papel del diseño en la transformación de la industria de la moda, con espacios enfocados en moda sostenible, economía circular y creatividad aplicada.

La elección de Ibagué por parte de la OCDE confirma una tendencia global: la transformación ya no depende solo de acuerdos internacionales, sino de los territorios, donde convergen las realidades sociales, económicas y ambientales para generar acciones de impacto real.