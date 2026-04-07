Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 14 de Liga MX Clausura 2026

TUDN
Consulta los días, horarios y canales donde podrás ver los partidos correspondientes a la fecha 14 del futbol mexicano.
Se juega la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 donde se esperan grandes partidos como el América frente a Cruz Azul en el estadio Banorte luego de casi dos años del último partido que disputó las Águilas en su casa.
Por su parte, las Chivas buscan reencontrarse con la victoria luego de rescatar el empate de último minuto ante Pumas cuando visiten a los Tigres que buscan mantenerse en puestos de liguilla.
Mientras que Toluca recibe al Atlético de San Luis luego de perder el invicto en la jornada 13 del Clausura 2026.
HORARIO Y DÓNDE VER LA JORNADA 14 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026
En esta fecha la disputa por meterse a los puestos de liguilla se mantendrá al rojo vivo ya que hay más de seis equipos que están peleando por el sexto, séptimo y octavo puesto en la tabla general.
Puebla vs. León
- Viernes 10 de abril
- 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
- TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos
Querétaro vs. Necaxa
- Sábado 11 de abril
- 17:00 MX | 19:00 ET | 18:00 CT | 16:00 PT
- ViX en Estados Unidos
Atlas vs. Monterrey
- Sábado 11 de abril
- 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
- Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México
Pachuca vs. Santos Laguna
- Sábado 11 de abril
- 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
- ViX en Estados Unidos
América vs. Cruz Azul
- Sábado 11 de abril
- 21:05 MX | 23:05 ET | 22:05 CT | 20:05 PT
- Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México
Pumas vs. Mazatlán FC
- Domingo 12 de abril
- 12:00 MX | 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT
- Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Las Estrellas y TUDN en México
Toluca vs. Atlético de San Luis
- Domingo 12 de abril
- 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
- TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos Canal 5 y TUDN en México
You may also like
-
Arrestan a ex luchador de WWE, Alberto del Río, en San Luis Potosí
-
¡Agotándose! Este es el precio oficial de los boletos para Chivas vs Puebla en el Estadio Akron
-
Isaac del Toro lidera al UAE Team Emirates en el arranque de la Vuelta al País Vasco
-
Liga MX Femenil: Resultados, tabla general y clasificados a liguilla en la jornada 16 del Clausura 2026
-
Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la ida de los cuartos de final